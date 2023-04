Europa League

Alla Juventus basta un pareggio per 1-1 a Lisbona contro lo Sporting per accedere alle semifinali di Europa League (all'andata la squadra di Allegri aveva vinto 1-0 a Torino). Rabiot sblocca il match al 9', pareggio su rigore di Edwards al 20'. Di Maria è il migliore in campo, Chiesa e Vlahovic gli unici bianconeri sotto la sufficienza. Le pagelle di Riccardo Gentile SPORTING-JUVENTUS 1-1: GOL E HIGHLIGHTS