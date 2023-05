Con un gol di Gatti al 97', sugli sviluppi di un corner, la Juventus trova un pareggio fondamentale in vista del ritorno. Siviglia avanti al 26' con En-Nesyri, poco dopo Ocampos va vicino al raddoppio. Nella ripresa Allegri prova a rivoluzionare la squadra, ma i bianconeri non creano praticamente nulla, finché all'ultimo respiro non trovano il pari. Il 18 maggio, a Siviglia, il ritorno