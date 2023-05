Pellegrini, Roma: "Noi in campo mettiamo tutto, sappiamo che ci possono essere delle difficoltà ma non ci pensiamo, entriamo in campo e diamo il massimo. Predisposizione in Europa? Non so, ma sono fiero di questo e si parla sempre di un calcio italiano che deve migliorare, spesso si parla di altre squadre e un po' meno di questa Roma che alla fine è una di quelle che arriva fino in fondo, siamo molto contenti di questo ma non ci accontentiamo perché abbiamo queste due gare che ci possono portare in finale e daremo tutto. Mou? E' sempre Special, ha sempre la parola giusta al momento giusto e ce lo teniamo stretto"