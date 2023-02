Roma beffata e sfortunata, ma sarà ancora tutto apertissimo per il ritorno dell'Olimpico. L'andata va al Salisburgo che concretizza la sua unica vera grande chance con Capaldo a due minuti dal novantesimo. Prima una super occasione per Abraham nel primo tempo e, nella ripresa, il palo di Cristante e la traversa di Belotti. Dybala out all'intervallo (sovraccarico al flessore sinistro)