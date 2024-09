La Lazio ha perso senza segnare le ultime due trasferte in competizioni europee (0-2 vs Atletico Madrid nella fase a gironi e 0-3 contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale della scorsa Champions League) e potrebbe subire tre sconfitte di fila fuori casa senza trovare la via del gol in questi tornei per la prima volta da settembre-ottobre 2001 (tre, contro Galatasaray, PSV e Nantes in Champions League in quell’occasione).