Buona la prima per la Lazio nella nuova Europa League. La squadra di Baroni gioca una gara solida e batte la Dynamo ad Amburgo con un netto 3-0. Dopo 5' Dia sblocca il match. I padroni di casa rispondono ma i biancocelesti accelerano sul finire di primo tempo e in meno di 2' segnano due gol: prima Dele-Bashiru e poi ancora Dia. Nella ripresa, la Lazio sfiora il quarto gol (palo di Pedro), poi un espulso per parte: rosso a Braharu e successivamente a Noslin

PAGELLE