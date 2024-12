Nella Roma si rivede Pellegrini, schierato con Soulè alle spalle di Dybala confermato centravanti. Dovbyk parte in panchina. Novità sulla fascia destra con Abdulhamid titolare, a sinistra Zalewski, a centrocampo parte dal 1' Pisilli dopo la bella prova entrando a gara in corso con il Lecce. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

FIORENTINA-LASK LIVE