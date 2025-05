A Bilbao lo United mette una serie ipoteca sulla finale, che si giocherà proprio al San Mamés il 21 maggio. Match sbloccato al 30’: gran cross di Maguire dalla destra, spizzata di Ugarte per Casimiro che di testa mette dentro l’1-0. E subito dopo, episodio decisivo: fallo di Vivian su Hojlund in area, dopo revisione Var rosso per difensore dell’Athletic e rigore per i Red Devils trasformato da Bruno Fernandes. Allo scadere del tempo, arriva il tris ancora con il portoghese. Giovedì a Old Trafford la gara di ritorno