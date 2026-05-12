Nessun giocatore ha partecipato a più gol in questa UEFA Europa League 2025/26 di Vincenzo Grifo del Friburgo (5 gol, 4 assist), che ha segnato o fornito assist in ognuna delle sue ultime cinque presenze. Gli unici giocatori in precedenza ad aver segnato o fornito assist sia all'andata che al ritorno dei quarti di finale e delle semifinali, e poi in finale, sono stati Radamel Falcao con il Porto nel 2010/11, Carlos Bacca con il Siviglia nel 2014/15 e Kevin Gameiro con il Siviglia nel 2015/16.