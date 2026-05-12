Friburgo-Aston Villa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Va in scena la prima delle tre finali delle competizioni europee. Per il titolo di campione dell'Europa League si affrontano la sorpresa Friburgo e la conferma Aston Villa. Emery con un difensore in più. Non c'è Onana ma Rogers a centrocampo, Watkins terminale offensivo. Schuster punta su Grifo, davanti c'è Matanovic con alle spalle Manzambi. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sport 251 e in streaming su NOW alle 21
LE FORMAZIONI UFFICIALI
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Lienhart, Ginter, Treu; Eggestein, Hüfler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster
ASTON VILLA (5-4-1): Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Pau Torres, Digne; McGinn Rogers, Tielemans, Buendia; Watkins. All. Emery
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La formazione dell'Aston Villa in grafica
La formazione dell'Aston Villa in grafica
Il Friburgo ha segnato 25 gol in questa UEFA Europa League; dalla stagione 2009/10, le uniche squadre tedesche ad aver segnato di più in una singola edizione della competizione sono state il Werder Brema nel 2009/10 (26), l'Eintracht Francoforte nel 2018/19 (30) e il Bayer Leverkusen nel 2023/24 (31).
Dopo la vittoria del Tottenham nella stagione 2024/25, se l'Aston Villa dovesse conquistare il trofeo sarebbe la prima volta che la Coppa UEFA/Europa League verrebbe vinta da un club inglese per due stagioni consecutive, a partire dalle prime due edizioni della competizione nel 1971/72 (Tottenham) e 1972/73 (Liverpool).
Friburgo, le scelte di formazione
Per Schuster formazione tipo con il solito 4-2-3-1. Grifo nel trio di trequartisti con Manzambi e Beste. Matanovic terminale offensivo. Eggestein e Hofler a centrocampo
Aston Villa, le scelte di formazione
Onana è recuperato ma va in panchina. C'è un difensore in più, Lindelof, a centrocampo, Watkins il terminale offensivo con McGinn e Buendia sulle corsie con Rogers da trequartista centrale
Le formazioni ufficiali
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Lienhart, Ginter, Treu; Eggestein, Hüfler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster
ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery
L'Aston Villa presenta la finale
Statistiche e curiosità
Questa è solo la seconda finale nelle grandi competizioni nella storia del Friburgo, che in precedenza ha raggiunto quella della DFB-Pokal 2022, pareggiando 1-1 contro il Lipsia prima di perdere 4-2 ai rigori. L'ultima finale di una grande competizione dell'Aston Villa risale alla stagione 2019/20, quando perse 2-1 contro il Manchester City a Wembley nella League Cup.
Aston Villa 'letale' nell'ultimo quarto d'ora
L'Aston Villa ha segnato otto gol dal 76' in poi nelle partite di UEFA Europa League di questa stagione, più di qualsiasi altra squadra (esclusi i tempi supplementari), mentre solo il Feyenoord (7) ha subito più gol in questo intervallo di tempo rispetto al Friburgo (5). Si tratta del maggior numero di gol segnati dall'Aston Villa in questo frangente in una singola stagione nelle grandi competizioni europee.
I numeri 'offensivi' di Morgan Rogers
Morgan Rogers dell'Aston Villa è primo per occasioni create (27), expected assist (3.3) e palle giocate in area avversaria (65) in questa stagione di UEFA Europa League. Dalla stagione 2009/10, l'unico inglese ad aver creato più occasioni in una singola edizione di Europa League è stato James Milner nel 2015/16 con il Liverpool (31).
I numeri di Manzambi sui palloni recuperati
Johan Manzambi del Friburgo guida la classifica di questa UEFA Europa League per palle recuperate (72), duelli vinti (97) e falli subiti (37), ed è secondo per tiri tentati (32). Solo un giocatore dalla stagione 2009/10 - Amadou Haidara nel 2017/18 con il Salisburgo (125) - ha vinto più duelli in una singola stagione prima di compiere 21 anni.
Schuster, l'allenatore tedesco più giovane in una finale europea
A 41 anni e 35 giorni nel giorno della finale, l'allenatore del Friburgo Julian Schuster sarà il tecnico tedesco più giovane a guidare una squadra in una finale europea di una grande competizione dai tempi di Matthias Sammer, che a 34 anni perse 3-2 la finale di Coppa UEFA nel 2002 con il Borussia Dortmund contro il Feyenoord.
Emery, cinque finali di Europa League disputate: ne ha vinte quattro
Unai Emery ha già preso parte a cinque finali europee, tutte in UEFA Europa League, vincendone quattro (2013/14, 2014/15, 2015/16 con il Siviglia, 2020/21 con il Villarreal) e perdendone una (2018/19 con l'Arsenal). Con questa sesta finale, raggiunge Carlo Ancelotti, Sir Alex Ferguson e José Mourinho per numero di finali disputate nelle grandi competizioni europee, dietro solo a Giovanni Trapattoni (7); una vittoria lo porterebbe a pari merito con Trapattoni, Ancelotti e Mourinho per numero di finali europee vinte (5).
Emery, finali europee con quattro club diversi
Unai Emery sarà solo il secondo allenatore a guidare quattro club diversi (Siviglia, Arsenal, Villarreal, Aston Villa) in finali europee nelle grandi competizioni, dopo José Mourinho (Porto, Inter, Manchester United, Roma). Mourinho ha vinto un trofeo con tutte e quattro le squadre, mentre gli altri due allenatori ad aver vinto con tre club diversi sono Rafael Benítez (Valencia, Liverpool, Chelsea) e Udo Lattek (Bayern Monaco, Borussia Mönchengladbach e Barcellona).
Grifo, il giocatore che ha partecipato a più gol in questa Europa League
Nessun giocatore ha partecipato a più gol in questa UEFA Europa League 2025/26 di Vincenzo Grifo del Friburgo (5 gol, 4 assist), che ha segnato o fornito assist in ognuna delle sue ultime cinque presenze. Gli unici giocatori in precedenza ad aver segnato o fornito assist sia all'andata che al ritorno dei quarti di finale e delle semifinali, e poi in finale, sono stati Radamel Falcao con il Porto nel 2010/11, Carlos Bacca con il Siviglia nel 2014/15 e Kevin Gameiro con il Siviglia nel 2015/16.
Buendia, tre gol e cinque assist in questa Europa League
Emiliano Buendía dell'Aston Villa ha collezionato tre gol e cinque assist in 11 gare da titolare in UEFA Europa League in questa stagione. Si tratta di una delle cinque occasioni in cui un giocatore ha fornito almeno cinque assist in una stagione per un club inglese (dal 2009/10), insieme a Juan Mata con il Chelsea nel 2012/13 (5) e con il Manchester United nel 2019/20 (5), Willian con il Chelsea nel 2018/19 (7) e Bukayo Saka con l'Arsenal nel 2019/20 (5).
Pau Torres, già una Europa League vinta con il Villarreal con Unai Emery
Pau Torres dell'Aston Villa ha vinto la finale del 2021 con il Villarreal sotto la guida di Unai Emery. Solo quattro giocatori (inclusa la Coppa UEFA) hanno disputato più finali con lo stesso allenatore in due club diversi: Glenn Strömberg con Sven-Göran Eriksson (IFK Göteborg e Benfica), Chris Smalling con José Mourinho (Manchester United e Roma), e Alberto Moreno e Carlos Bacca con Emery (Siviglia e Villarreal)