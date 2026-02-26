Il Bologna replica al Dall'Ara il successo dell'andata, elimina il Brann e si qualifica agli ottavi di Europa League. I rossoblù partono male e vengono salvati due volte da Skorupski nel primo tempo, provvidenziale anche Freuler con un intervento sulla linea su Holm. Al 38' lo svizzero subisce un brutto intervento di Sorensen: rosso e match che cambia nella ripresa. Joao Mario trova la prima gioia in Italia con un bel destro, nel finale Orsolini e Dominguez (palo) mancano il raddoppio. Ora Roma o Friburgo

