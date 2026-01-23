Pisilli: "La Roma è un sogno ma se uno gioca meno riflette"

Il centrocampista della Roma si gode la doppietta che ha steso lo Stoccarda: "Sono contento, era da un po' che non trovavo il gol con la Roma. Sono contento soprattutto per la vittoria. Come Marchisio o Tardelli? Il primo l'ho visto un po' di più, Tardelli per età non l'ho potuto vedere. Io gioco da un anno con i grandi è presto per essere accostato a loro". Futuro: "Per me giocare per la Roma è un sogno. Sono tifoso romanista, ma ogni giocatore vuole giocare e quando trova meno spazio fa delle riflessioni. Ora sono focalizzato al 100% sulla Roma e fino all'ultimo giorno che starò qui sarà così"

