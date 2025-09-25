Europa League, la classifica del girone unico

La Roma vince al debutto in Europa League e si trova nel gruppetto delle prime. In testa a tutti c'è il Panathinaikos, premiato per la differenza reti (+3). Bene anche Dinamo Zagabria, Ludogorets, Friburgo, Braga, Lille, FCSB, Genk, Lione, Porto, Aston Villa e Midtjylland. Bologna tra le ultime, ma nessuno ha fatto peggio dello Young Boys, ultimo con una differenza reti di -3. Di seguito la classifica completa dopo la prima giornata
NIZZA-ROMA 1-2: HIGHLIGHTS - ASTON VILLA-BOLOGNA 1-0: HIGHLIGHTS
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 4 gol fatti
- 1 gol subito
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 3 gol fatti
- 1 gol subito
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 2 gol fatti
- 0 gol subiti
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 2 gol fatti
- 1 gol subito
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 2 gol fatti
- 1 gol subito
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 2 gol fatti
- 1 gol subito
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 2 gol fatti
- 1 gol subito
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 2 gol fatti
- 1 gol subito
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 0 gol subiti
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 0 gol subiti
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 0 gol subiti
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 0 gol subiti
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 0 gol subiti
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 0 gol subiti
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 2 gol fatti
- 2 gol subiti
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 2 gol fatti
- 2 gol subiti
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 1 gol subito
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 1 gol subito
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 1 gol subito
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 1 gol subito
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 2 gol subiti
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 2 gol subiti
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 2 gol subiti
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 2 gol subiti
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 2 gol subiti
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 1 gol subito
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 1 gol subito
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 1 gol subito
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 1 gol subito
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 1 gol subito
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 1 gol subito
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 3 gol subiti
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 2 gol subiti
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 4 gol subiti