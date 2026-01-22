Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
BOL2
CEL2
ROM2
VFB0
FEY3
STU0
YB0
LYN1
BRA3
MCH3
MFF0
CZV1
FEN0
AST1
SAL2
BET0
FRE1
MAC0
PLZ1
POR1
ZAG4
FCS1
CEL2
LIL1
BRA1
NOT0
SAL3
BAS1
RAN1
LUD0
NIC3
GAE1
FER1
PAN1
UTR0
GEN2
Europa LeagueGiornata 7 - giovedì 22 gennaio 2026Giornata 7 - gio 22 gen
Fine
Roma
Pisilli N. 40', 90' + 3'
2 - 0
Stoccarda
Roma
Pisilli N. 40', 90' + 3'
2 - 0 Stoccarda
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Roma-Stoccarda 2-0: video, gol e highlights

Un successo che garantisce ai giallorossi la possibilità di continuare a sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di Europa League dopo aver già raggiunto aritmeticamente i playoff. Vittoria sofferta con lo Stoccarda in un match deciso da una doppietta di Pisilli. Primo gol a una manciata di minuti dal break. Nella ripresa, la squadra di Gasp gestisce, cerca il raddoppio ma rischia su due conclusioni ravvicinate di Undav e Demirovic. Poi ancora Pisilli la chiude

PAGELLE - CLASSIFICA