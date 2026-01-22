Europa LeagueGiornata 7 - giovedì 22 gennaio 2026Giornata 7 - gio 22 gen
Fine
2 - 0
2 - 0
Roma-Stoccarda 2-0: video, gol e highlights
Un successo che garantisce ai giallorossi la possibilità di continuare a sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di Europa League dopo aver già raggiunto aritmeticamente i playoff. Vittoria sofferta con lo Stoccarda in un match deciso da una doppietta di Pisilli. Primo gol a una manciata di minuti dal break. Nella ripresa, la squadra di Gasp gestisce, cerca il raddoppio ma rischia su due conclusioni ravvicinate di Undav e Demirovic. Poi ancora Pisilli la chiude