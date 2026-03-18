Roma-Bologna, Wesley: "Tanti errori contro di noi, a Como rosso ingiusto". VIDEOROMA
La Roma si prepara al ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna, ma c'è ancora rammarico per i punti persi in campionato nelle ultime giornate. A Sky Sport ne ha parlato Wesley, tornando sull'episodio che lo ha visto coinvolto domenica scorsa a Como: "Non sono contento del momento, ma stiamo subendo troppi errori. Col Como rosso ingiusto, non dico che la partita sarebbe finita di sicuro diversamente ma non si può mai sapere". Sul match coi rossoblù: "Sarà dura, all'andata ci sono stati tanti duelli a tutto campo"
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