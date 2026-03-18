Nel VIDEO, Francesco Modugno presenta i giocatori del Napoli che possono essere convocati da Gattuso per i playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali, come Meret, Buongiorno e Politano. Quest'ultimo può dare un contributo importante sia al Napoli, dopo essere tornato al gol nell'ultimo turno con il Lecce, sia all'Italia, data la sua duttilità tattica

ZACCAGNI OUT: I POSSIBILI CONVOCATI DELL'ITALIA