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Napoli, Politano può essere un'alternativa importante anche per la Nazionale. VIDEO

NAPOLI
©Ansa

Nel VIDEO, Francesco Modugno presenta i giocatori del Napoli che possono essere convocati da Gattuso per i playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali, come Meret, Buongiorno e Politano. Quest'ultimo può dare un contributo importante sia al Napoli, dopo essere tornato al gol nell'ultimo turno con il Lecce, sia all'Italia, data la sua duttilità tattica

ZACCAGNI OUT: I POSSIBILI CONVOCATI DELL'ITALIA

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