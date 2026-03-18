Napoli, Politano può essere un'alternativa importante anche per la Nazionale. VIDEONAPOLI
Nel VIDEO, Francesco Modugno presenta i giocatori del Napoli che possono essere convocati da Gattuso per i playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali, come Meret, Buongiorno e Politano. Quest'ultimo può dare un contributo importante sia al Napoli, dopo essere tornato al gol nell'ultimo turno con il Lecce, sia all'Italia, data la sua duttilità tattica
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