Il cammino a Italia 1934: nel primo torneo Mondiale a cui partecipano gli Azzurri, l’Italia batte agli ottavi per 7-1 gli Usa. Ai quarti la Nazionale di Pozzo batte la Spagna al ‘replay’ 1-0 dopo lo 0-0 della prima gara. In semifinale viene sconfitta l’Austria per 1-0. L’Italia batte la Cecoslovacchia in finale per 2-1