Europei U21 2027, ecco le avversarie dell'Italia

A quattro mesi dalla fase finale del Campionato Europeo Under 21 del 2025, in programma dall’11 al 28 giugno in Slovacchia, questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati i gironi delle qualificazioni a EURO 2027. L’Italia - che si presentava al sorteggio da testa di serie - è stata inserita in un girone da sei squadre, il Gruppo E, con Polonia, Svezia, Macedonia del Nord, Montenegro e Armenia. Le qualificazioni si disputeranno da settembre 2025 a ottobre 2026. Il torneo continentale sarà ospitato congiuntamente da Albania e Serbia, entrambe qualificate di diritto alla fase finale. Si giocherà in quattro stadi in Albania (Tirana, Scutari, Elbasan e Rrogozhinë) e in quattro stadi in Serbia (Novi Sad, Loznica, Leskovac e Zaječar), con la partita inaugurale in programma in Serbia e la finale in Albania.