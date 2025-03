Non è bastata la vittoria per 2-0 contro la Francia agli Azzurrini per superare la seconda fase di qualificazione ai prossimi Europei Under 19. Per la prima volta in otto anni la Nazionale allenata da Alberto Bollini, che nelle ultime tre edizioni ha raggiunto per due volte le semifinali oltre a trionfare nell'edizione del 2023, ha mancato la qualificazione per la competizione che si giocherà in Romania la prossima estate. Bollini: "Nessun rammarico, usciamo a testa altissima"

Si è chiusa con una vittoria per 2-0 contro la Francia l'avventura della Nazionale Under 19 nell'Europeo di categoria. Non sono bastati i gol di Camarda ed Ekhator, nella nebbia, e con gli applausi dei 3.620 spettatori del 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro, per conquistare l'accesso alla fase finale della competizione. A pesare stata è la contemporanea vittoria della Spagna a Cosenza contro la Lettonia per 4-1, che ha regalato la qualificazione ai campioni d'Europa in carica. Per la prima volta in otto anni, la nazionale allenata da Alberto Bollini non sarà quindi presente nella fase finale in programma a giugno in Romania: l'ultima mancata qualificazione fu nel 2017, prima di raggiungere le semifinali per due volte e il trionfo nel 2023. Cruciale è stato il pareggio all'esordio contro la Lettonia a Crotone, senza il quale gli Azzurrini avrebbero potuto sperare in un esito diverso. Nonostante tutto non è mai mancato il supporto del pubblico calabrese, fermo sugli spalti durante la sospensione di un'ora e mezza a causa della nebbia.