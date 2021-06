L’Olanda partecipa per la 10ª volta agli Europei, la prima dal 2012. Ha vinto il torneo nel 1988, battendo l'URSS in finale (2-0). Questa sarà per l’Olanda la prima partita alla Johan Cruyff Arena in un torneo maggiore dalla semifinale del 2000 contro l'Italia, una gara in cui gli olandesi non riuscirono a segnare nonostante 31 tiri e il 71% di possesso palla (0-0 d.t.s., 1-3 rig).