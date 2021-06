Dopo lo sfortunato episodio occorso a Eriksen e il match perso con la Finlandia, i danesi tornano in campo contro il Belgio dell'altro interista Lukaku, che affronta Kjaer in un piccolo "derby" personale. Confermato il tridente con Mertens e Carrasco dopo il 3-0 sulla Russia. Gol-lampo di Poulsen dopo 2'. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD