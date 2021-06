Derby britannico a Wembley, sfida del gruppo D dove gli inglesi cercano il passaggio agli ottavi. Due novità per Southgate che cambia i terzini: James e Shaw preferiti a Walker e Trippier. Davanti c'è sempre Kane rifornito da Sterling, Mount e Foden. Clarke lancia Adams accanto a Dykes, propone Gilmour e McGregor in mezzo oltre a Tierney in difesa. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD