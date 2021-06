Al comando del gruppo D e già qualificate agli ottavi, le avversarie a Wembley si affrontano per stabilire il piazzamento finale nel girone. Privo di Mount e Chilwell, Southgate ritrova Maguire dall'inizio. Davanti Kane è rifornito da Sterling, Grealish e Saka, preferito a Foden. Silhavy punta sullo scatenato Schick, attenzione a Soucek e a Jankto. Diretta alle 21 su Sky Sport Football e Sky Sport 252. Disponibile su Sky Go, anche in HD