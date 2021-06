La Danimarca ha effettuato 59 tiri nella fase a gironi, con una media di 19.7 conclusioni a partita, record in media per i biancorossi tra Europei e Mondiali. Dopo aver trasformato in gol solo uno dei primi 44 tiri in questo torneo (2%), ha segnato con quattro delle ultime 15 conclusioni contro la Russia nel match più recente (27%)