statistiche

L'autogol di Denis Zakaria è il 10° visto a Euro2020, uno in più rispetto a quelli segnati in ciascuna delle precedenti 15 edizioni degli Europei (nove). Va detto che nelle precedenti edizioni i gol derivanti da tiri deviati, quando erano diretti nello specchio della porta, non venivano conteggiati come autogol.