Occasione ghiottissima per l'Inghilterra che affronta in casa la Danimarca per un posto in finale a Euhro 2020. La nazionale di Southgate, che parte con i favori del pronostico, ha sconfitto ai quarti l'Ucraina con un perentorio 4-0. I danesi, invece, hanno avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD