Nel recupero della partita rinviata lo scorso ottobre, la squadra di Yakin pareggia 1-1 in Ungheria (campo neutro) e rimanda la qualificazione aritmetica a Euro 2024. Quattro 'italiani' titolari nella Svizzera: traversa di Okafor in avvio, Sommer attento su Turgeman. La sblocca di testa Vargas, che sfiora la doppietta negata dalla traversa (come Khalaili nella ripresa). Amdouni e Zakaria vicini al raddoppio, la pareggia Weissman all'88'. Espulso Fernandes nel finale

