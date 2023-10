Toccherà attendere le sfide di novembre contro Nord Macedonia e Ucraina per capire se l'Italia riuscirà a qualificarsi a Euro 2024. Traguardo conquistato dall'Inghilterra che batte gli Azzurri in rimonta a Wembley. Italia in vantaggio con Scamacca, gli inglesi pareggiano con un rigore di Kane (fallo di Di lorenzo su Bellingham). Nella ripresa Rashford fa 2-1 e poi ancora Kane chiude il match sul 3-1