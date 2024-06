Il Portogallo risponde alla Turchia e vince, in rimonta, un match complicatissimo contro la Repubblica Ceca. La squadra di Martinez ci prova a ripetizione con Leao, Ronaldo, Bernardo Silva ma nella ripresa i cechi, a sorpresa, passano in vantaggio con Provod. Il pari arriva per un autogol di Hranac. Gol annullato a Diogo Jota per fuorigioco dopo un palo colpito da CR7. Nel recupero arriva la rete del neo entrato Francisco Conceiçao

