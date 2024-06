Nagelsmann riparte dagli stessi undici che hanno rifilato 5 gol alla Scozia. Ancora Havertz come terminale offensivo. Musiala, Gundogan e Wirtz sulla trequarti. In difesa, Schlotterbeck ancora in panchina. Rossi cambia qualcosa: dal 1' giocano Bolla e Dardai. Diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18

Il 5-1 rifilato alla Scozia ha destato impressione, la Germania si candida a seria pretendente al titolo e non soltanto per il fattore campo ma soprattutto per la qualità del gioco espresso nella sfida con gli scozzesi. I tedeschi affrontano la seconda gara del raggruppamento A con l'intenzione di mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. A Stoccarda, la squadra di Nagelsmann affronta l'Ungheria che, invece, è reduce da una sconfitta pesante per 3-1 con la Svizzera. La squadra di Marco Rossi ha bisogno di un risultato positivo per continuare a sperare nella qualificazione. Diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18.