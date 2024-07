Portogallo-Slovenia, le probabili formazioni: torna Leao dal 1'

Martinez riporta i titolari in campo a cominciare da Leao che completerà il tridente composto da Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo. Kek pronto a fare affidamento sulla solita coppia offensiva Sesko-Sporar con Mlakar e Stojanovic sulle corsie. Ilicic ancora in panchina. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

A Francoforte il Portogallo ha certamente il favore del pronostico contro la Slovenia ma nulla è dato per scontato in questi Europei, stando a quanto visto finora. La squadra di Martinez è tra le favorite per la vittoria finale mentre la Slovenia proverà a mettere il bastone tra le ruote a Cristiano Ronaldo e compagni. Il Ct portoghese, dopo aver dato un turno di riposo a diversi titolari, è pronto a schierare la formazione tipo con Leao nel tridente completato da Ronaldo e Bernardo Silva. Le speranze di Kek sono tutte riposte nella coppia Sporar-Sesko ma anche negli esterni Stojanovic e Mlakar. Ilicic partirà ancora dalla panchina pronto a subentrare per dare alla squadra quel pizzico di qualità ed esperienza in più che potrebbe servire. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Portogallo, Martinez riporta in campo i 'big' Dopo il turnover effettuato nella gara persa contro la Georgia, Martinez riporta in campo i titolarissimi. Si rivedrà Leao a completare il tridente offensivo con Ronaldo e Bernardo Silva. A centrocampo rientrano Vitinha e Bruno Fernandes così come in difesa sarà presente il leader Pepe. PORTOGALLO (4-3-3), la probabile formazione: Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Leao. Ct. Martinez

Le parole di Martinez alla vigilia "Penso che tutti nel mondo del calcio sappiano cosa ha fatto la Slovenia nelle tre partite. Li conosciamo bene dalla partita di marzo e non è stata una sorpresa per noi vedere perché non hanno subìto gol contro l'Inghilterra. Hanno un'organizzazione adeguata. Conosciamo tutti le qualità individuali che hanno, la capacità di creare molto negli attacchi rapidi. Sono molto completi, quindi dobbiamo dare il massimo."

Slovenia, Kek si affida a Sporar e Sesko: Ilicic in panchina Sporar e Sesko sono le certezze di Kek che conferma, di fatto, la formazione che ha strappato la qualificazione agli ottavi di finale. Ilicic paryirà ancora dalla panchina, sulle corsie laterali ci saranno Stojanovic e Mlakar con Cerin e Elsnik coppia centrale di centrocampo. Bijol è la certezza in difesa. SLOVENIA (4-4-2), la probabile formazione: Oblak; Karnicnic, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko. Ct. Kek

Le parole di Kek alla vigilia "Vedo il Portogallo come uno dei favoriti per la vittoria del torneo. Contro di loro non siamo i favoriti, ma siamo contenti di poter competere a questo EURO. I tifosi qui in Germania e in patria fanno il tifo per noi. Non ho bisogno di proteggere i giocatori da questo: ogni partita li riempie di energia".