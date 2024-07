Missione compiuta dalla Nazionale di Koeman, che regola 3-0 la Romania e accede ai quarti di finale. Pericoloso Man in avvio, ma a segnare è Gakpo che sorprende Nita sul suo palo. De Vrij sfiora il 2-0, lo sprecano Simons e Depay. Palo di Van Dijk, Gakpo fa doppietta ma il Var annulla per fuorigioco. A centimetri dal gol Depay e Veerman. Solo nel finale la chiudono gli Oranje: doppietta di Malen, che sfrutta l'assist di Gakpo e poi non sbaglia in contropiede

TABELLONE