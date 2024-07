Inizia con un match tra i più affascinanti la serie dei quarti di finale a Euro 2024. A Stoccarda si affrontano Spagna e Germania. De La Fuente conferma l'undici-tipo con Yamal e Williams regolarmente in campo accanto a Morata. Nagelsmann schiera Sané al posto di Wirtz e Emre Can con Kroos a centrocampo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD