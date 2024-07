Southgate indovina i cambi e Palmer e Watkins (entrati al posto di Foden e Kane) confezionano il gol che al 90' manda l'Inghilterra in finale. Gli inglesi battono in rimonta l'Olanda 2-1. La sblocca Xavi Simons, pareggia Kane su rigore. Dumfries colpisce una traversa, Foden risponde con il palo. Nella ripresa squadre stanche e poche occasioni. Bellissimo il gol di Watkins che manda l'Inghilterra a Berlino per la finale con la Spagna

