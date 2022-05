È dall'estate del 2011 che il Psg insegue l'Europa: tanti milioni sul mercato, tanti titoli nazionali ma senza gioie sui palcoscenici del continente. Non è così per chi cambia squadra, l'ultimo è Kevin Trapp campione (e decisivo nella finalissima) in Europa League col suo Eintracht. Nell'elenco ci sono (quasi) tutti gli ex allenatori dell'era Qatar Sport Investment

GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE DI EUROPA LEAGUE