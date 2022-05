Grande festa a Siviglia e a Francoforte per il successo dell'Eintracht in Europa League nella finale contro i Rangers. Tra i più scatenati il portiere Trapp e Borré, decisivi ai rigori per il secondo trionfo dei tedeschi nella manifestazione dopo la vittoria dell'allora Coppa Uefa nel 'lontano' 1980

EINTRACHT-RANGERS 6-5 (DOPO I CALCI DI RIGORE)