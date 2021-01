Nella 12^ giornata di campionato secondo successo consecutivo nella Roma, che chiude nel primo tempo la pratica Sassuolo. La Pink Bari sprofonda, sconfitta 1.0 a Napoli, tutto facile per le ragazze dell'Empoli Ladies contro la San Marino Academy

Roma-Sassuolo 2-0

5' Giugliano, 41' Andressa

La Roma apre con una vittoria il girone di ritorno: il Sassuolo, squadra rivelazione del campionato, crolla nel primo tempo sotto i colpi di Giugliano e Andressa (cinque reti nelle ultime tre gare). Seconda vittoria di fila delle giallorosse, quinte in classifica e caccia di un posto in Champions.

Napoli-Pink Bari 1-0

52' Popadinova

Boccata d'ossigeno per il Napoli, che si aggiudica lo scontro diretto contro la Pink Bari, sempre più ultima in classifica. Il gol che consegna punti preziosissimi al Napoli porta la firma di Popadinova: le partenopee, penultime, confermano la propria crescita dopo il cambio in panchina e si avvicinano alla San Marino Academy, distante 4 punti.

San Marino Academy-Empoli Ladies 1-4

18' Polli (E), 25' Cinotti (E), 35' Barbieri (SM), 41' Dompig (E), 48' Glionna (E)

Demolite 10-0 all'andata, le neopromosse si prendono la rivincita con 4 gol. Posizione preoccupante in classifica per la San Marino Academy, che incassa la seconda sconfitta consecutiva e resta ferma a quota 8 punti in classifica.