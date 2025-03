Courtois torna in nazionale con il ct Rudi Garcia

Il portiere del Real Madrid è stato convocato da Rudi Garcia, ct del Belgio, per i prossimi impegni in Nations League. Torna in nazionale dopo il suo addio annunciato ad agosto 2024, per via di un rapporto mai nato con il ct di allora Tedesco

Ora è ufficiale: Thibaut Courtois è tornato in nazionale agli ordini del ct Rudi Garcia. Il Belgio, infatti, ha reso noti i nomi dei convocati per i prossimi impegni in Nations League contro l'Ucraina e tra questi c'è anche quello del portiere del Real Madrid. Lo scorso agosto proprio Courtois aveva annunciato il suo addio al Belgio per il rapporto mai sbocciato con il ct di allora, Domenico Tedesco. "A seguito dei fatti con l'allenatore e dopo tante riflessioni, ho deciso di non tornare in nazionale belga sotto la sua gestione. In questo caso, mi assumo la mia parte di responsabilità. La Federazione ha accettato la mia posizione e le ragioni che mi hanno portato a questa decisione dolorosa ma coerente", aveva annunciato. Ora, però, c'è un nuovo capitolo da scrivere. Del resto, l’ex allenatore di Roma e Napoli aveva aperto al ritorno di Courtois ("Sarebbe fantastico poter contare sul miglior portiere al mondo").