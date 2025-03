Dove vedere Genoa-Lecce

La partita Genoa-Lecce, valida per la 29^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 14 marzo alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara, commento di Massimo Gobbi. A bordocampo Riccardo Re e Marco Nosotti. Dalle 20.00 e dalle 22.40 da non perdere 'Friday Night' . In studio: Sara Benci in compagnia di Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti.

I numeri di Genoa e Lecce

Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 15 sfide di Serie A contro il Genoa (6N, 8P), 1-0 il 22 settembre 2023 con un gol di Rémi Oudin; tuttavia, i giallorossi hanno evitato la sconfitta in cinque dei sette più recenti confronti contro questa avversaria nel torneo (1V, 4N). Il Genoa è rimasto imbattuto in ciascuna delle otto gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (6V, 2N): solo contro il Venezia (nove) ha all’attivo più precedenti interni nella competizione senza mai perdere. Il Genoa ha vinto ben sei delle ultime sette gare contro il Lecce disputate nel girone di ritorno di Serie A (1N), segnando almeno due reti in ciascuna di queste (2.7 gol realizzati in media nel parziale). Il Lecce ha perso le ultime tre gare di campionato, dopo che era rimasto imbattuto nelle tre precedenti (1V, 2N); l’ultima volta che i pugliesi hanno trovato quattro sconfitte di fila in Serie A risale al periodo tra settembre e ottobre 2024, con Luca Gotti in panchina. Il Genoa ha perso solo una delle ultime cinque gare di campionato (1V, 3N), chiudendo sull’1-1 le due più recenti (contro Empoli e Cagliari): l’ultima volta che i rossoblù hanno registrato più pareggi consecutivi in Serie A risale al periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024 (tre in quel caso). Il Lecce ha conquistato 25 punti in questo campionato (6V, 7N, 15P in 28 partite), esattamente tanti quanti ne aveva ottenuti lo scorso torneo dopo lo stesso numero di gare; la formazione pugliese ha registrato più sconfitte dopo i primi 29 incontri stagionali in sole tre occasioni in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (17 nel 1997/98, 19 nel 2005/06 e 16 nel 2019/20). Dalla prima gara casalinga di Patrick Vieira con il Genoa in Serie A lo scorso 24 novembre, nessuna formazione ha subito meno gol in casa rispetto ai rossoblù nel massimo campionato (cinque, come il Napoli).