Terza sfida in tre settimane fra Juventus ed Empoli. Dopo la netta vittoria bianconera in campionato (3-0 a Monteboro una settimana fa), oggi a Vinovo si torna in campo per i quarti di Coppa Italia. Le bianconere possono contare sul 5-4 dell’andata, frutto di una gara bellissima ed emozionante, in cui l’Empoli si è trovato in vantaggio 4-2 prima di subire l’incredibile ribaltone della Juventus. Proprio per questo, però, una rimonta toscana non appare impossibile, nonostante le ragazze di Spugna nell’ultimo turno di campionato abbiano offerto una prova al di sotto degli standard a cui avevano abituato. Diretta sabato 13 febbraio alle 12.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (pre partita affidato a Margherita Cirillo, in collegamento con Rebecca Corsi, Presidente Empoli Ladies).