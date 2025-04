Vieira non potrà contare su Fabio Miretti che si è procurato un infortunio alla spalla in allenamento: il Genoa e la Juve (proprietaria del cartellino) hanno deciso per l'operazione

Aumenta la conta degli infortunati in casa Genoa . L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Fabio Miretti che si è procurato un infortunio alla spalla nell'allenamento di lunedì e non è stato convocato per la gara contro la Lazio. Dopo accertamenti congiunti tra i rossoblù e la Juventus (club proprietario del cartellino, da cui è arrivato in prestito) si è deciso di intervenire: il centrocampista sarà, dunque, sottoposto a operazione nei prossimi giorni a Torino.

I numeri di Miretti in stagione

Miretti è al secondo infortunio in stagione. Il primo - una frattura composta del terzo cuneiforme del piede destro - nel ritiro con la Juve che gli avrebbe fatto saltare l'esordio in campionato e le prime tre da giocatore del Genoa. Il debutto è arrivato, poi, nel derby di Coppa Italia e in A proprio contro la Juventus, alla 6^ giornata. Da lì in poi è sempre stato presente, fatta eccezione per due panchine. Il bilancio stagionale è di tre gol e tre assist in 25 partite.