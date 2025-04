Dove vedere Parma-Juventus

La partita Parma-Juventus della 33^ giornata di Serie A sarà trasmessa m ercoledì 23 aprile alle ore 18.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Juventus

Il Parma ha vinto solo una delle ultime 15 sfide di Serie A (4N, 10P) contro la Juventus, quella per 1-0 al Tardini nell’aprile 2015 (rete decisiva di Josè Mauri). Inoltre, gli emiliani hanno subito 97 reti contro i bianconeri nel torneo: soltanto contro la Roma ne hanno incassate di più (100). Il Parma ha pareggiato il match di andata (2-2) di questo campionato contro la Juventus; i Ducali potrebbero restare imbattuti in entrambe le sfide stagionali di Serie A contro i bianconeri per la prima volta nella competizione dal 2010/11 (due vittorie in quel caso). La Juventus ha vinto le ultime tre trasferte giocate contro il Parma in Serie A - già record dei bianconeri sul campo degli emiliani nel massimo torneo: è la striscia aperta più lunga di vittorie esterne consecutive dei piemontesi, considerando le squadre di questo campionato (tre anche contro il Como e Udinese). Tra le squadre che si trovano nella seconda parte della classifica, soltanto il Como ha conquistato più punti (17) rispetto al Parma (16) contro avversarie che occupano attualmente la prima parte del tabellone; inoltre, i gialloblù sono rimasti imbattuti in ciascuna delle ultime quattro di queste sfide (pareggio contro Fiorentina, Inter, Torino e vittoria contro il Bologna). Il Parma ha pareggiato tutte le ultime cinque partite di campionato e potrebbe chiudere in parità almeno sei match di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A (cinque anche tra aprile e maggio 2019, con Roberto D’Aversa in panchina). La Juventus ha vinto otto delle 13 gare del girone di ritorno di questa Serie A (2N, 3P), già tre in più di quanto fatto nella seconda parte dello scorso torneo (5V, 10N, 4P) e solo un successo in meno rispetto a Roma e Inter che detengono il record di vittorie (nove per entrambe) nella seconda fase di questo campionato. Si affrontano la squadra che ha segnato in percentuale più gol a seguito di un corner in questa Serie A (il Parma con il 22%, ovvero 8/37) e quella che ne ha incassati di più, sempre in percentuale, da questa situazione di gioco (la Juventus con 20%, ovvero 6/30). La Juventus conta 136 sostituzioni (come il Milan) in questo torneo: solo il Napoli ne ha effettuate meno (132); di contro, il Parma ne ha utilizzate 157 (al pari di Como e Venezia): meno solo dell’Inter (159) nella Serie A 2024/25.