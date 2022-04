14/14 ©Getty

In un'annata molto complicata per la squadra maschile, il Barcellona e il Camp Nou si stanno godendo ugualmente tante soddisfazioni grazie alla loro formazione femminile, dominatrice incontrastata del panorama europeo. L'entusiasmo dei tifosi è in continua ascesa e non accenna a fermarsi. Il calcio femminile in Spagna è ormai una realtà consolidata