Europei femminili, Gama:"Grande occasione per noi"

Prosegue il conto alla rovescia in vista dei campionati europei di calcio femminile, altra grande esclusiva dell'estate di Sky. L'Italia di Milena Bertolini rifinisce la sua preparazione a Castel di Sangro in attesa dell'ultima amichevole con la Spagna e del successivo trasferimento in Inghilterra. A suonare la carica il capitano Sara Gama: "Per noi è una grande occasione, giochiamo per vincere e divertirci"