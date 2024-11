Appuntamento con "L'ultima battaglia dell'Imperatore": Adriano tornerà a giocare un'ultima partita per dare l'addio ufficiale al calcio dopo 8 anni dall'ultima volta. Il 15 dicembre, al Maracanã di Rio de Janeiro, si sfideranno Flamengo-Inter: le due squadre che hanno maggiormente segnato la carriera dell'ex attaccante brasiliano. In campo ci saranno tanti volti noti del calcio italiano: ex del Parma, dell'Inter e della Roma, le squadre in cui ha giocato Adriano

Adriano scenderà un'ultima volta in campo per giocare la sua partita d'addio al calcio, nonostante abbia chiuso la sua carriera da professionista nel 2016. L'Imperatore ha deciso di organizzare questo evento per il prossimo 15 dicembre allo Stadio Maracanã di Rio de Janeiro, in associazione con MTR7 (compagnia sportiva focalizzata sul calcio) in partnership con MCASport e lo studio Legale Diogo Souza. La partita sarà tra il Flamengo e l'Inter, motivo per cui Adriano scenderà in campo un tempo con le rispettive squadre: il Flamengo è la società che lo ha lanciato, mentre l'Inter è la squadra con la quale il giocatore brasiliano si è guadagnato il soprannome di "Imperatore".