Saranno 4 in tutto i sorteggi effettuati oggi a Nyon. Oltre agli abbinamenti dei quarti di finale, con il tabellone verso la finale, si determinano anche i playoff tra le squadre di Lega A e B, quelli tra le squadre di Lega B e C e quelli tra le nazionali di Lega C e D, tutte gare per determinare permanenza o promozione delle squadre che non si sono qualificate (o non sono retrocesse) direttamente