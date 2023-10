Hermoso torna e segna subito: Italia-Spagna 0-1

Torna in campo Jenni Hermoso e subito un suo gol dà alla Spagna la vittoria sull’Italia. Allo stadio Arechi di Salerno, la nazionale di calcio femminile allenata da Andrea Soncin cede solo nel finale contro la Spagna campione del mondo, in un match valido per la terza giornata di Nations League. E a dare alle spagnole il gol della vittoria, al minuto 89, è proprio la numero 10. Era la prima volta che Jenni Hermoso tornava in campo con la maglia della nazionale da quando l'ormai ex presidente della federazione spagnola, Luis Rubiales, la baciò senza consenso alla cerimonia di premiazione degli ultimi Mondiali. La 33enne è entrata in campo nel secondo tempo, al minuto 68 e ci ha messo venti minuti per firmare la rete decisiva, con un preciso piatto nell’angolo, dopo un tiro di Alexia Putellas respinto dal portiere italiano Laura Giuliani. Per le partite di settembre del torneo, Jenni Hermoso non era stata selezionata per decisione della ct, Montse Tome, per "proteggerla” dopo le tante polemiche suscitate dal bacio non consensuale di Rubiales.