Dove vedere Fiorentina-Juventus

La partita Fiorentina-Juve, valida per la 29^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 16 marzo alle ore 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan, commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Vanessa Leonardi e Giovanni Guardalà. Dalle 15.30 alle 18 da non perdere 'Sunday Football' . In studio: Leo Di Bello in compagnia di Maurizio Compagnoni, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini. Dalle 20 e dalle 22.40 appuntamento invece con 'Sky Calcio Club'. In studio: Fabio Tavelli, Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Riccardo Montolivo, Alessandro Del Piero e Stefano De Grandis.

I numeri di Fiorentina e Juventus

Dopo il 2-2 nel match d’andata dello scorso 29 dicembre, Fiorentina e Juventus potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A solo per la seconda volta negli ultimi 40 anni, dopo il 2010/11. La Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro la Fiorentina in campionato (4V, 3N): l’unico successo viola nel periodo risale al 21 maggio 2022 (2-0 al Franchi con gol di Alfred Duncan e dell’ex Nicolás González). Solo contro il Milan (27), la Fiorentina ha perso più partite interne in Serie A che contro la Juventus (24), completano 28 successi toscani e 33 pareggi in 85 precedenti in casa dei viola nel torneo. Nessun pareggio nelle ultime otto partite della Fiorentina in campionato (4V, 4P); più in generale dall’inizio del 2025 nessuna formazione ha pareggiato meno match dei viola in Serie A: uno in 11 gare (al pari del Monza). Sempre nel nuovo anno solare, solo Monza (otto) ed Empoli (sette) hanno perso più partite della Fiorentina nel torneo (sei, al pari di Hellas Verona e Parma). Dopo la sconfitta per 0-4 contro l’Atalanta, la Juventus potrebbe perdere due partite di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2024 (contro Inter e Udinese in quel caso). La Juventus ha vinto le ultime due trasferte di campionato contro Como e Cagliari, i bianconeri non ottengono tre successi di fila fuori casa in Serie A dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024. La Juve è anche la formazione ad aver perso meno gare fuori casa in questo campionato (solo una su 13: 6V, 6N). La Fiorentina è una delle due squadre, insieme all’Atalanta, ad aver segnato più reti nei primi 15 minuti di gioco (sette entrambe) in questo campionato; i viola sono anche l’unica formazione a non aver ancora subito gol nel primo quarto d’ora di gioco nella Serie A 2024/25.