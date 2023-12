Grande impresa dell’Italia femminile in Spagna. A Pontevedra, la nazionale allenata da Soncin è riuscita infatti a battere per 3-2 la Spagna campione del mondo in carica (e già qualificata alle final four) nel penultimo turno del girone di Nations League. Con 7 punti le azzurre del tecnico Andrea Soncin hanno così agganciato il secondo posto, condiviso con la Svezia che martedì prossimo affronterà le spagnole (prime con 12 punti nel gruppo A4), mentre l'Italia se la vedrà con la Svizzera (ultima a 3 punti), che oggi ha battuto 1-0 le svedesi. La Spagna è passata per prima in vantaggio con Athenea al 12', su assist di Bonmatì - vincitrice del Pallone d'Oro lo scorso ottobre - ma è stata raggiunta al primo minuto della ripresa da Giacinti, anche grazie a un clamoroso errore delle spagnole che hanno giocato i primi minuti della ripresa in 10 contro 11 per un errore sulle sostituzioni all’intervallo (due sono uscite, ma ne è entrata una sola, fino a quando non si sono accorti della svista). Al 12' poi, a parità numerica ristabilita, Cambiaghi ha portato in vantaggio l'Italia e al 19' Linari ha realizzato il 3-1. Esther Gonzalez al 31' riavvicina la Spagna, ma il forcing delle padrone di casa è ben controllato dalle azzurre che portano a casa una vittoria prestigiosa, oltre che importante per la classifica.