Cinquina dell'Italia femminile contro Malta

La nazionale femminile, al Tre Fontane di Roma, batte Malta con un netto 5-0, un risultato persino stretto alle azzurre per quanto prodotto nei 90 minuti. Ne bastano sette all'Italia per passare in vantaggio con la capitana Girelli che gira di testa alle spalle di Ebejer. Nella ripresa, poi, il raddoppio è firmato da Cantore che sfrutta l'assist di Severini per insaccare da due passi chiudendo la pratica. A rendere più amaro il passivo per le maltesi ci pensano prima Glionna che arrotonda il punteggio con un destro preciso, poi l'autogol del 4-0 e infine ancora Cantore che firma la sua personale doppietta e fissa il punteggio sul 5-0. Prossimo impegno per le azzurre, martedì 29 al "Romeo Menti" di Vicenza alle 18.15, sarà contro le campionesse del mondo in carica della Spagna.