L'allenatore nerazzurro: "E' stata una partita di coraggio, organizzazione e occasioni, ma dovevamo essere più bravi nel segnare. E dobbiamo migliorare negli scontri diretti. Ora nessun proclamo, lavoriamo ancora di più; quello che stiamo facendo ora, per i traguardi che vogliamo, non basta", sono state le sue parole a DAZN

"Sicuramente c'è rammarico e delusione, ma i ragazzi hanno fatto una grande gara. Con coraggio, organizzazione e occasioni, ma dovevamo essere più bravi nel segnare. Con un primo tempo così dovevamo chiudere avanti". Simone Inzaghi analizza così il ko dello Stadium a DAZN subito dopo la partita. Chance per Taremi e Dumfries, una per Lautaro e un palo dello stesso Dumfries. L'Inter ha chiuso il primo tempo con un dato di Expected Goals superiore all'1,5, ma senza sbloccare la gara, poi decisa nella ripresa da Conceição. "Nel secondo non abbiamo approcciato bene come nel primo - aggiunge infatti Inzaghi -. Quando stavamo ricreando abbiamo subito la rete della Juve. Ora nessun proclamo, lavoriamo ancora di più; quello che stiamo facendo ora, per i traguardi che vogliamo, non basta".

"Cambiare marcia negli scontri diretti" Nella lente anche un triplo cambio a metà ripresa (Thuram, Carlos Augusto e Zalewski per Taremi, Dimarco e Bastoni): "Non stavamo giocando bene come nel primo e sapevamo che la Juve sarebbe cresciuta - spiega Inzaghi -. Questa resta comunque tutt'altra partita rispetto a Firenze, ma negli scontri diretti dobbiamo cambiare marcia. In nove anni a Torino da allenatore sprecare tutte queste situazioni non mi era mai successo. Ci tenevamo molto, ma è ancora tutto aperto. Partita col Napoli? Sarà importante, ma prima c'è il Genoa e la Lazio in coppa. Sarà un altro scontro diretto, cercheremo di fare meglio di stasera". il punto Scontri diretti Serie A: l'Inter stecca ancora